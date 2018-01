Fundação Itaú Social promove seminário sobre educação em parceria com a Unicef

Nesta sexta-feira, 3, a Fundação Itaú Social e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) promovem, em São Paulo, o "Seminário Nacional Educação Integral: Experiências que Transformam". A iniciativa faz parte das ações de formação da 9ª edição do Prêmio Itaú-Unicef e tem como objetivo promover uma reflexão sobre como ampliar as oportunidades de aprendizagens por meio da oferta de educação integral.

O evento, que acontece a partir das 9 horas no Espaço Fecomércio, será transmitido em tempo real pela página da Fundação Itaú Social no Facebook e por meio dos portais www.fundacaoitausocial.org.br, www.educacaoeparticipacao.org.br, www.cenpec.org.br e www.unicef.org.br.

Durante o evento gratuito serão abordadas questões como proteção social, infância, juventude e a inserção de novos saberes na prática educativa.

Entre os convidados estão o coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, Mario Volpi, o doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo USP, Celso Favaretto, e a consultora da Unesco para a Agenda Juventude no Campo de Avaliação de Política Públicas de Juventude, Regina Novaes.

Confira, abaixo, a programação do seminário.

9h00 – Abertura

9h20 – Transformação em processo – palestra ministrada por Celso Favaretto

11h00 – Café

11h30 – Salas Temáticas:

Sala 1 – Experiências que Transformam: Educação e Proteção Social – Rui Aguiar e Ieda Maria Nobre de Castro

Sala 2 – Experiências que Transformam: Educação e Novas Saberes - Marcio Caires e Nelson Pretto

Sala 3 – Experiências que Transformam: Educação e Juventude- Rafael Stemberg e Regina Novaes

13h00 – Brunch

14h30 – TED: Experiências que transformam

. Programa Cidadania dos Adolescentes – Unicef Brasil – Mario Volpi

. Projeto Olho Vivo – Bem TV Educação e Comunicação – Márcia Correa e Castro

. Programa Escola Integrada – Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (MG) – Macaé Maria Evaristo

. Projeto Verde Vida – Ações Culturais para Povos Rurais – Jany Mery Alencar Leite

. Projeto Educação com Arte: Oficinas Culturais – Cenpec/Fundação Casa – Célia Pecci

. Projeto Circo da Alegria – Associação de Pais e Mestres – Tânia Regina Piazzetta

16h00 – Síntese dos trabalhos do dia – Isa Guará

16h30 – Encerramento