Funcionários da USP protestam contra prisão de servidor

SÃO PAULO - Após bloquear por três horas e meia o portão 1 do Câmpus Butantã , na zona oeste da capital paulista, na manhã desta quinta-feira, 26, funcionários da Universidade de São Paulo (USP) fazem passeata rumo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, no Morumbi, zona sul. Os manifestantes protestam contra a prisão de Fábio Harano, servidor da USP preso nesta semana sob suspeita de cometer atos de vandalismo e associação criminosa durante um protesto. Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participam do ato.