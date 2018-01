Funcionários da Unicamp protestam nesta quarta

SÃO PAULO - Estudantes, professores e funcionários da Universidade de Campinas (Unicamp), em greve há 33 dias, farão um protesto no fim da manhã desta quarta-feira, 16, em frente à reitoria da universidade, no interior de São Paulo.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, após o ato unificado do Fórum das Seis, marcado para as 12 horas de hoje, será feita uma vigília no Pátio da Reitoria.

A manifestação, em defesa da isonomia e contra qualquer tipo de repressão aos trabalhadores, como descontos nos salários, foi decidida na segunda-feira, 14, durante reunião do Fórum dos Seis.

Segundo o Sindicato, o ato vai também cobrar dos reitores o restabelecimento das negociações, encerrada há 20 dias.

Servidores de três universidades estaduais paulistas - Unicamp, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) - estão em greve desde o início de maio e pedem reajuste de 6% para manter isonomia salarial com os professores.