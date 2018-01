Funcionários da UnB fazem protesto em frente ao CCBB Um grupo de funcionários e professores da Universidade de Brasília (UnB), em greve há vários dias, faz nesta tarde uma manifestação em frente ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) onde funciona provisoriamente a sede da Presidência da República. O presidente Lula está no CCBB e participa de uma reunião com a diretoria mundial da Ford. No encontro, a empresa deve anunciar investimentos no País.