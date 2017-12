Fracasso do Enem prejudica o Brasil, diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), avaliou nesta terça-feira, 6, o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um "fracasso", devido ao vazamento do conteúdo das provas. "O fracasso deste Enem prejudica muito o Brasil", afirmou o governador, após participar da 3ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, na capital paulista. Serra fez questão de chamar para o seu secretário de Educação, Paulo Renato Souza, os créditos pela criação do sistema de avaliação.

"Paulo Renato foi quem criou o Enem no Brasil, portanto estamos disponíveis a colaborar com o governo federal para a realização das provas, independentemente da coloração partidária", ofereceu. O governador alfinetou a organização do Enem no Estado, coordenada pelo Ministério da Educação. "No Enem que não aconteceu, a gente estava colaborando na segurança e na localização dos locais de prova, que eram um pouco precários em São Paulo."

Serra participou no início desta terça-feira da abertura da Feira Tecnológica, que expõe projetos de alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado. A exposição conta com 236 trabalhos dos estudantes, que concorrerão a prêmios no final da mostra, na quinta-feira, 8. O governador percorreu os stands e tirou dezenas de fotografias com os alunos.