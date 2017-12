Fortaleza é tricampeã em aprovação no ITA

FORTALEZA - A capital cearense é pela terceira vez seguida campeã em aprovação no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Para 2014, Fortaleza aprovou 71 candidatos contra 37 da cidade sede do ITA, São José dos Campos (SP). O feito está sendo comemorado pelos colégios particulares, que mais aprovaram em Fortaleza. Através de anúncios nos jornais locais deste sábado (28) e domingo (29), os colégios Farias Brito, Ari de Sá e Sete de Setembro festejam seus alunos aprovados. O Farias Brito aprovou 31, Ari de Sá classificou 20. O Sete de Setembro aprovou 17. A quantidade de aprovados no vestibular do ITA é hoje o maior trunfo das escolas particulares de Fortaleza. Nos últimos 11 anos, 376 aprovados fizeram a prova em Fortaleza.

Em 2012, Fortaleza aprovou 40. Em 2013 foram 43. Agora para 2014 acusando um desempenho 67% melhor que em 2013, subiu para 71. Das 170 vagas oferecidas pelo ITA 2014, 42% foram conquistadas por alunos de escolas de Fortaleza.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Farias Brito festeja ter conquistado o maior número de aprovações em todo o Brasil além de ter sido o primeiro, segundo e sétimo lugares. O campeão do ITA 2014 foi o aluno Marcos Santana, do Farias Brito, com 76,7 pontos. Em anúncios de páginas duplas, o Farias Brito destaca ainda que aprovou mais que todas captais disputantes, exceto Fortaleza. O Farias Brito aprovou 31 contra 16 do Rio de Janeiro (RJ), 9 de São Paulo (SP), 8 de Recife (PE), 6 de Brasília (DF), 4 de Belo Horizonte (MG), 4 de Teresina (PI), 3 de Goiânia (GO), 3 de Curituba (PR), 2 de Porto Alegre (RS), 2 de Natal (RN), 1 de Salvador (BA) e 1 de Vitória (ES).

O Ari de Sá diz em anuncio das duas páginas nos jornais de Fortaleza que aprovou 20 alunos, representando 12% do total de vagas. O Ari comemora o feito destacando que teve de 2011 para 2014 um crescimento de 300% no índice de aprovação no ITA. Em 2011 aprovou cinco. em 2012, sete; em 2013, 10; e agora em 2014, 20.

A direção do Ari de Sá destaca ainda que os 20 aprovados para o ITA 2014 são de alunos exclusivamente das quatro unidades de Fortaleza (Duque de Caxias, Major Facundo, Washington Soares e Aldeota). "Não estão incluídos os alunos aprovados de outras escolas conveniadas ao Sistema de Ensino Ari de Sá", lembra o diretor Oto de Sá Cavalcante.

Já o Sete de Setembro parabenizou os 17 alunos aprovados com anúncio de página inteira nos jornais de Fortaleza dizendo "Temos orgulho de parabenizar nosso 17 alunos aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o mais difícil do Brasil". O anuncio do colégio salienta que para a aprovação foram necessários: "Inteligências, dedicação e companheirismo". Em 2013, o Sete de Setembro aprovou 9. Para 2014 quase dobrou este desempenho indo a 17 aprovações.

Colégio Militar de Fortaleza, Colégio Christus, Antares e Master também aprovaram no ITA 2014.

*Atualizada às 14h44