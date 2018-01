Formados em biotecnologia pela USP preferem trabalhar em empresas

Os professores do Departamento de Química da Universidade de São Paulo (USP) notaram que havia uma lacuna a ser explorada no ramo de biotecnologia e uniram esforços para oferecer essa formação. “As aulas envolvem professores dos Departamentos de Bioquímica, Engenharia Química e Química”, informa o coordenador, Renato Freire.

Segundo o professor, Os alunos do curso têm sólida formação química e podem exercer atividades de um químico convencional. “Mas como eles têm a atribuição em biotecnologia, normalmente trabalham com processos químicos que tenham interface com biologia.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O profissional pode atuar na indústria farmacêutica, desenvolvendo novos fármacos, ou em laboratórios, realizando testes de toxicidade. Também são requisitados para trabalhar com transformação de biomassa, como a que dá origem ao etanol, ou em pesquisa de processos que envolvam os efeitos de substâncias químicas sobre organismos ou formas vivas.

Freire explica que o momento econômico do País tem possibilitado aos formandos fácil acesso ao mercado de trabalho. “A grande maioria está indo para a iniciativa privada, poucos têm ficado no centro de pesquisa para fazer pós-graduação.”

O curso tem estágio obrigatório a partir do sétimo semestre, mas segundo Freire, no quinto semestre muitos alunos já conseguem colocações para fazer estágio.

Atuação

RENATO FREIRE

COORDENADOR DOS CURSOS DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

“O profissional pode atuar na indústria farmacêutica, desenvolvendo novos fármacos, em laboratórios realizando testes de toxicidade, ou com transformação de biomassa.”

Química/Biotecnologia

Salário inicial

R$ 3 mil

Duração do curso

4 anos

Disciplinas

Bioquímica, biologia molecular, tecnologia do DNA recombinante, engenharia bioquímica, processos biotecnológicos, química industrial