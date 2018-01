Formação profissional: Museologia

O curso de museologia ganha terreno nas universidades do País após a criação do Estatuto de Museus, no início de 2009. O texto determina que as instituições tenham um plano museológico – definido por diretrizes de preservação, conservação e segurança de bens – e que cada museu tenha um profissional da área.

“Até 2007, só havia dois cursos em todo o Brasil: na Bahia e em Minas. Agora, são 12 cursos”, informa a coordenadora do curso de museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marlise Giovanaz.

A universidade gaúcha ganhou sua primeira turma em 2008, pouco antes do estatuto. “Com a nova exigência da lei, a procura por esse profissional tem crescido apidamente”, diz Marlise.

O curso de museologia possui três linhas de aprendizagem: conservação (todo tipo de bens e documentos, não apenas artísticos), pesquisa museológica (acervos de museus) e comunicação (atividades educativas relacionadas ao público visitante). “Há todo tipo de museus, não só de arte, como de história natural, botânica e arquitetura. Além disso, esse profissional também pode trabalhar na criação de memoriais e museus de empresas”, explica a coordenadora. “O museólogo é um profissional que gerencia todas as atividades e processos do campo museológico.”

Opinião do especialista

MARLISE GIOVANAZ

COORDENADORA DO CURSO DE MUSEOLOGIA DA UFRGS

“A criação do Estatuto de Museus pelo Ministério da Cultura em 2009 abriu nova oportunidade para o surgimento de novos cursos no País e de mercado de trabalho nessas instituições.”

Museologia

Salário inicial

Variável

Duração

4 anos

Disciplinas

História dos registros humanos, iniciação à museologia, informação e memória social, gestão em museus