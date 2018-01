Formação profissional: Moda

Se a proposta do curso de Moda é desenvolver o talento criativo do aluno para a criação de coleções, o lado dos negócios é igualmente importante em sua formação, afirma a coordenadora do curso de graduação de Moda da Faculdade Santa Marcelina, Raquel Valente. “O mercado é cada vez mais profissional e, em consequência, os alunos precisam de uma visão abrangente do mercado”, argumenta. “Trabalho há 30 anos com moda e sei que uma década atrás, por exemplo, os estudantes tinham certo desprezo por assuntos como gestão e marketing. Hoje, eles já têm a preocupação de ser empreendedores.”

Segundo a coordenadora, do total de formados do curso aproximadamente 30% abrem negócios próprios, 40% trabalham para empresas e o restante dá aulas e presta consultoria. “Cerca de 50% dos professores da faculdade são ex-alunos.”

Nascido inicialmente como um desdobramento do ensino de artes plásticas há 25 anos, o curso de Moda também tem a preocupação de estimular os alunos a imprimir uma identidade própria em suas criações. “Só dessa forma teremos produtos competitivos, inclusive para ganharmos espaço no mercado internacional”, diz Raquel.

“A moda no Brasil ainda é algo novo, temos muito chão pela frente. Precisamos investir em tecnologia e em bons profissionais.”

Opinião do especialista

RAQUEL VALENTE COORDENADORA DO CURSO DA FACULDADE SANTA MARCELINA

MODA

Salário inicial. Variável

Duração. 4 anos

Disciplinas. Desenho de moda, modelagem sobre o manequim, tecnologia têxtil, estamparia, história da arte e história da moda