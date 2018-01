Foram abertas inscrições para redução de taxa de inscrição de Licenciatura em Ciências

Foram abertas nesta quarta-feira, 27, as inscrições para pedido de redução de 50% da taxa de inscrição para o vestibular de Licenciatura em Ciências. Os interessados devem se inscrever no site da Fuvest (www.fuvest.br) até 5 de agosto.

Criado para capacitar professores de ciências do ensino fundamental, o curso, na modalidade semipresencial, dura quatro anos e tem 360 vagas distribuídas entre São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba. Ele foi criado pela USP em parceria com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Mais detalhes sobre o curso podem ser obtidos no portal.