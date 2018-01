Física aplicada na meteorologia

Nos centros de previsão do tempo, o trabalho de físicos, engenheiros e técnicos em computação é imprescindível. Há mais de três décadas no Inpe, o físico José Paulo Bonatti, de 55 anos, trabalha com os modelos climáticos, conjunto de equações que, rodadas em supercomputadores, transformam dados sobre o clima em material gráfico com o qual os profissionais trabalham para prever o tempo. Saiba mais: Sob chuva e (muita) pressão Onde estudar meteorologia Evitando tragédias Bonatti foi um dos responsáveis pela adoção dos supercomputadores em Cachoeira Paulista. Alguns dos equipamentos, de diversas gerações, estão desativados. "Guardamos como lembrança." O físico diz que o primeiro supercomputador do Inpe, um NEC (marca japonesa) SX-3, chegou em 1994. Em 1998, foi a vez do SX-4. O que está em uso é um modelo SX-6, de 2003, que processa até 768 gigaflops – flop é a unidade que mede a capacidade de processamento dos computadores por segundo. O Inpe está em fase de licitação para adquirir um equipamento ainda mais poderoso. "Quando comprarmos um computador mais potente, estaremos no mesmo nível dos centros dos EUA e da Europa. Mas logo eles compram um melhor e ficamos obsoletos."