Fiscal do Enem será treinado na hora

Os responsáveis por aplicar provas e fiscalizar candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no fim de semana só receberão “treinamento específico” no sábado, poucas horas antes do início da primeira prova.

O órgão responsável, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), nega. E afirma que todas as pessoas envolvidas na aplicação do Enem receberam preparação prévia.

A reportagem ouviu dez aplicadores e dois coordenadores de prova de diferentes regiões do País. Todos relataram que foram orientados a comparecer às 9 horas nos locais de prova onde irão atuar. “Ainda não recebi informações sobre as regras específicas do Enem ”, disse Eva Romana da Conceição, que aplicará o exame em Ouro Preto (MG).

Os fiscais têm contato direto com os candidatos e ficam responsáveis por passar as instruções das regras do exame, além de monitorar a conduta. Na edição passada do Enem, houve registros de uma série de falhas ligadas à atuação desses profissionais. Lápis, borrachas e relógios eram, e ainda são, itens proibidos, mas foram usados. Em São Paulo, alguns fiscais até distribuíram os lápis. Alunos chegaram a postar mensagens em que diziam usar a internet no banheiro do local do exame. Relatos de fiscais que não sabiam o preenchimento correto do cartão de reposta também se repetiram.

Apesar do histórico de falhas, dúvidas sobre o preenchimento dos gabaritos, liberação do caderno de questões aos candidatos e uso ou proibição de materiais serão esclarecidas somente no dia do exame. A estudante F., que preferiu não se identificar, vai trabalhar em Mossoró (RN) sem nunca “ter visto uma prova do Enem”. “Já apliquei provas de outras instituições, mas nunca do Enem. Avisaram-nos que ficaremos reunidos em uma sala para aprender os procedimentos.”

De acordo com o Inep, dois ficais ou aplicadores de prova deverão ficar em cada sala, com média de 40 alunos. Por meio de nota, o órgão diz que apenas pessoas “com experiência comprovada” participam do processo e todos os aplicadores “recebem o Manual do Aplicador e um vídeo com os detalhes a respeito de sua função, além de atendimento dos coordenadores de unidade de aplicação”.

Essa informação é negada por Willian Ceciliano, que será fiscal de prova em Rondonópolis (MT). “Amanhã (sexta-feira) teremos uma reunião. Mas até agora não recebi material nenhum.” A professora A., que vai aplicar a prova na zona oeste da capital paulista, disse que foi informada de que vai receber o manual no sábado. “Vou ter algumas horas para estudar e entender tudo.”

Experiência. Treinar os aplicadores com antecedência é prática em outros vestibulares tradicionais, como o da Unicamp e da Fuvest. No processo seletivo para a Universidade de São Paulo, os aplicadores são os mesmo, em sua maioria, e todos os anos passam por um treinamento dado por um coordenador no dia que antecede a prova.