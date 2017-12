'Fiquei feliz em ver as meninas na linha de frente', diz Pitty

Mesmo depois de o governo do Estado recuar na reorganização escolar para o próximo ano, os estudantes de escolas ocupadas continuam a receber apoio. Na Escola Estadual Gavião Peixoto, em Perus, está sendo realizada na tarde desta segunda-feira, 7, a Virada das Ocupações, com show das cantoras Maria Gadú e Pitty.

Antes do show, Pitty destacou a participação feminina nos protestos. "Na rua, eu fiquei muito feliz em ver as meninas na linha de frente. Junto, lado a lado com os meninos, enfrentando a truculência do Estado. Fiquei esperançosa de ver que essa geração já vem diferente", disse a cantora.

A estrutura foi montada por voluntários e os shows estão acontecendo dentro da própria escola. Maria Gadú foi a primeira a se apresentar na unidade e cantou uma música que compôs para a ocasião, chamada "trono dos estudantes", em que dizia que os alunos não vão ser trancafiados em "salas" e reprimidos.

Os shows foram organizados pela ONG Minha Sampa e são voltados para os alunos das ocupações. "Nós saímos da nossa escola porque houve uma ordem de reintegração de posse, se não teríamos ficado mais. Agora, vamos dar apoio para as outras ocupações", disse Marcus Vinicius Silva, de 17 anos, que ocupou a Escola Francisco Gonçalves Vieira, em Caieiras.