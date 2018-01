Fim de semana terá vigília para evitar nova invasão em Etec

SÃO PAULO - Um grupo formado por pais, alunos e professores contrários à ocupação da Escola Técnica (Etec) Basilides de Godoy, na zona oeste de São Paulo, expulsou os invasores do prédio, na madrugada de sexta-feira, 13. Os manifestantes estavam havia nove dias na invasão.

O grupo do “desocupa” também organizou turnos de “vigília” na unidade para impedir que ela seja tomada novamente durante o fim de semana. Eles também pediram o reforço de seguranças ao Centro Paula Souza.

“Eles (invasores) ameaçaram voltar, então, estamos preocupados em ter de enfrentar esse problema novamente. Por isso, vamos nos revezar durante o fim de semana, para a unidade não ficar vazia”, disse Adriana Chaves, orientadora educacional da Etec.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A gente precisa ter aula, não dava mais para esperar que eles desocupassem. Até porque eles não tinham planos de sair da escola”, disse o aluno do 2.º ano de Mecatrônica Enzo Neves, de 16 anos.

Prejuízo. Nesta sexta-feira, 13, Enzo e outros 20 estudantes ajudavam funcionários a limpar e organizar a unidade, para que as aulas possam ser retomadas na segunda. “Estava uma bagunça, cadeiras quebradas, salas sujas, além de objetos furtados. É muito triste ver isso na minha escola”, disse João Vitor Carrilho, de 17 anos, aluno do 3.º ano.

De acordo com a direção do Centro Paula Souza, além dos estragos ao mobiliário e instalações, à central de telefonia e ao circuito de câmeras, os invasores levaram HDs com o banco de dados de mais de 30 mil alunos que já passaram pela escola.

Segundo a instituição, outras três Etecs da capital foram desocupadas ontem após a mobilização de pais e alunos para retirar os manifestantes. Na Horácio Augusto da Silveira, na zona norte, os próprios invasores decidiram sair após assembleia