Fies recebe 6 mil inscrições em dez minutos, informa MEC

BRASÍLIA - Em apenas dez minutos, mais de 6 mil pessoas se inscreveram para se candidatar ao benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), informou o Ministério da Educação (MEC). Neste primeiro semestre do ano, foram disponibilizadas 250.279 vagas - número abaixo do que o oferecido no mesmo período em 2015 (252,5 mil).

O sistema permanecerá aberto para candidaturas até as 23h59min de sexta-feira, 29, e o resultado será divulgado dia 1º. Estão participando 1.337 instituições, totalizando 25.323 cursos. O ministro, Aloizio Mercadante, afirmou que haverá nova oferta de vagas no segundo semestre, mas ainda não há estimativa de quantas.

Um dos principais diferenciais da edição de 2016, segundo o ministro, é a disponibilidade maior de vagas para cursos “de áreas prioritárias para o desenvolvimento do País. Faculdades do campo da saúde terão 76 mil vagas, engenharias disponibilizarão 34,5 mil e cursos de formação de professores (licenciaturas), 76 mil. Os três aglutinam 63% do total de contratos.

Outro destaque apontado por Mercadante é a maior quantidade de vagas em cursos de maior qualidade. Cursos que obtiveram conceitos 4 e 5 nas avaliações do MEC concentram 65,4% das vagas. “Assim, temos mais alunos de baixa renda estudando nos melhores cursos privados”, afirmou. Em 2015, essa proporção havia ficado em 58,7%.

Principais alvos do programa, as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte têm 46% dos contratos. “Isso tem permitido mudar a realidade do ensino superior no Brasil”.

O sistema do Fies calcula a nota de corte para cada curso depois de completados dois dias de inscrições. Quem quiser se candidatar a uma vaga deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pelo menos uma vez desde 2010 e não ter zerado a redação. Outro requisito é a comprovação de renda familiar bruta de até 2,5 salários mínimos por pessoa, por mês. Para pagar seus estudos, os beneficiários do programa têm até três vezes o tempo de duração do curso.