Fies passará a aceitar pedido de bolsa em qualquer mês A partir de março deste ano, candidatos ao Financiamento Estudantil (FiEs) poderão pedir o ingresso no programa em qualquer época do ano, desde que cumpram os requisitos de renda e suas instituições de ensino tenham se cadastrado no Ministério da Educação. O período de seleção feito pelo MEC, antes obrigatório, foi cancelado.