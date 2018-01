Fies deve fechar ano com 400 mil contratos

O Banco do Brasil (BB) fechou mais de 80 mil contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) este ano com alunos de faculdades particulares que não têm como pagar seus cursos. Com isso, o total de financiamentos contabiliza R$ 11,3 bilhões desde que o BB passou a operar o Fies, em agosto de 2010.

A informação foi transmitida nesta quinta-feira, 14, pelo vice-presidente de Governo do BB, César Augusto Rabello Borges, durante cerimônia na qual o banco e o Ministério da Educação comemoraram o sucesso da parceria, feita para ampliar o volume de contratações, que até 2010 eram feitas exclusivamente pela Caixa Econômica Federal.

Ele disse que o BB atendeu em pouco mais de dois anos 300 mil estudantes de nível superior, e se observa uma evolução muito forte na procura por novos financiamentos. Tanto que no primeiro bimestre deste ano houve crescimento de 64% nas contratações, comparado a igual período do ano passado.

De acordo com José Henrique Paim Fernandes, secretário executivo do MEC, a tendência é o número crescer mais, uma vez que o próprio público universitário se amplia. Ele estima que as contratações do Fies alcancem aproximadamente 400 mil alunos em 2013, somadas as operações do BB e da Caixa.

Para Paim, as condições de financiamento são favoráveis as estudantes em todos os sentidos. A começar pela cobertura de 100% do valor da graduação e juros de 3,4% ao ano. Além disso, o contratante só começa a quitar o financiamento 18 meses depois de formado, conforme instruções que podem ser acessadas nos sites http://sisfiesportal.mec.gov.br ou www.bb.com.br/eufacoacontecer.