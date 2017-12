Fies chega a 40 mil operações, no valor de R$ 1,5 bi

O Banco do Brasil anunciou ter atingido 40 mil operações de Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que somaram R$ 1,5 bilhão. De acordo com o banco, metade dessas operações foi realizada nos últimos três meses.

"Esse incremento permitiu o acesso a aproximadamente 20 mil alunos às instituições privadas de ensino superior no período de setembro a novembro deste ano", diz o informe do BB.

O Fies permite ao universitário financiar até 100% do valor da graduação, com prazo de pagamento de até três vezes o período financiado, com juros de 3,4% ao ano. O pagamento começa 18 meses após a formatura.

