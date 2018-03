Fies abre inscrições para 61,5 mil vagas

As inscrições para 61,5 mil vagas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam nesta segunda-feira, 3, e vão até o dia 6. Os candidatos deverão se inscrever pela internet. Nesta edição, passam a valer as novas regras do Fies.

Para concorrer, os estudantes precisam ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São aceitas todas as edições do Enem a partir de 2010. Também é preciso nota maior que 0 na redação e o candidato deve ter renda familiar por pessoa de até 2,5 salários mínimos por mês (R$ 1.970).

Os juros passarão de 3,4% para 6,5% e os estudantes pagarão parte da mensalidade, de acordo com a renda. Como contrapartida, os participantes do Fies terão um desconto de 5% nas mensalidades.

Nesta edição, serão priorizados cursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal. Os cursos das áreas de engenharia e saúde e de formação de professores também serão priorizados, assim como aqueles com conceitos 4 e 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Com as novas normas, os financiamentos não serão concedidos por ordem de inscrição, mas por concorrência.O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 10 de agosto, em chamada única.

Renovações. Os estudantes que já têm o financiamento devem fazer o aditamento dos contratos. O prazo começa dia 10 e vai até o dia 31 de outubro. As renovações devem ser feitas a cada seis meses.

Os estudantes que não renovaram os contratos no prazo estipulado no semestre passado também poderão fazê-lo também a partir do dia 10. O prazo para que os estudantes fizessem o aditamento dos contratos vigentes no primeiro semestre terminou no último dia 20, após ser prorrogado mais de uma vez. Segundo o MEC, menos de 100 mil estudantes não renovaram o financiamento no primeiro semestre./AGÊNCIA BRASIL