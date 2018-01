FGV tem inscrições abertas para Administração e Direito

Começam na segunda-feira, 21, as inscrições para o processo seletivo da Fundação Getulio Vargas (FGV) para os cursos de graduação com início no segundo semestre de 2011: Direito no Rio e Administração em São Paulo.

A prova para o curso de Direito será realizada no dia 29 de maio, no Rio, e a de Administração, no dia 5 de junho, em São Paulo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato ao vestibular de Direito (Rio) poderá optar por realizar as provas em São Paulo ou no Rio. A escola também destina vagas para os candidatos com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Das 50 oferecidas, cinco serão preenchidas com base no resultado do Enem. Os candidatos ao vestibular da Escola de Administração da FGV em São Paulo só podem fazer a prova em São Paulo. Serão abertas 200 vagas para o curso de graduação em Administração de Empresas.

Até o fim da tarde de 15 de abril, os candidatos poderão pagar a inscrição com 50% de desconto, cujo valor será R$ 75. Após as 18 horas do mesmo dia, o preço da inscrição passará a R$ 150,00. Já o valor da inscrição pelo Enem é de R$ 50.

Alunos da rede pública estão isentos da taxa. Para solicitar a isenção, os candidatos ao curso de Direito têm até o dia 9 de maio; já para aqueles que quiserem concorrer a uma vaga no curso de Administração, o prazo é 13 de maio.

Candidatos com algum tipo de necessidade especial deverão mencioná-lo no ato da inscrição e têm até o dia 14 de maio para comprovar por meio de laudo médico.

As inscrições para o vestibular se encerram no dia 13 de maio, às 18h. Para consultar edital e manual do candidato e fazer a inscrição, basta acessar o site da instituição. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 770 0423.