FGV-SP abre inscrições para vestibular de Administração

A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo abriu nesta segunda-feira, 25, as inscrições para o vestibular dos cursos de Administração de Empresas e Administração Pública, com 200 e 50 vagas, respectivamente.

O prazo de inscrição para o curso que começa no meio do ano termina em 15 de maio. A prova será realizada no dia 9 de junho, e a lista de aprovados sairá no dia 28 do mesmo mês.

A inscrição custa R$ 75, para boletos emitidos até 12 de abril, e R$ 150 para boletos emitidos de 12 de abril a 15 de maio.