FGV recebe inscrições para cursos de Administração em SP

As inscrições para o vestibular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV) seguem abertas até 17 de outubro, no site http://www.fgv.br/processoseletivo/. Os estudantes podem optar pelos cursos de graduação em Administração de Empresas ou Administração Pública. A taxa de inscrição vale R$ 150 desde a última sexta-feira.

São 50 vagas para o novo curso de Administração Pública. A escola concederá 10 bolsas de estudo integrais não reembolsáveis, das quais 5 para os primeiros colocados no vestibular. As outras cinco serão distribuídas de acordo com ps critérios socioeconômicos dos candidatos aprovados.

Para Administração de Empresas são oferecidas 200 vagas. Quatro estudantes vão receber bolsas integrais se preencherem critérios socioeconômicos. Os dez primeiros colocados no processo seletivo também vão ganhar bolsas pelo desempenho.

Provas. As provas do vestibular serão divididas em dois módulos (objetivo e discursivo), com duração de quatro horas para cada uma e devem ser realizadas no mesmo dia - 11 de dezembro.

No período da manhã, o candidato de Administração Pública vai fazer a prova do módulo objetivo, composta por 60 questões de múltipla escolha sobre matemática, línguas portuguesa e inglesa com interpretação de textos, literatura e interpretação de textos e Ciências Humanas. À tarde, o estudante terá de responder à prova do módulo discursivo, de caráter dissertativo, que inclui uma redação em língua portuguesa, questões sobre história e geografia, além de uma dissertação sobre o Brasil atual nos campos político, social, econômico e cultural.

O candidato de Administração de Empresas também fará a prova do módulo objetivo, com 60 questões de múltipla escolha sobre sobre matemática, línguas portuguesa e inglesa com interpretação de textos, literatura e interpretação de textos e Ciências Humanas.

Já o exame do módulo discursivo terá dois cadernos com questões relativas a matemática aplicada, além da redação em língua portuguesa.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 13 de janeiro de 2012, no site http://www.fgv.br/processoseletivo/.

Mais informações pelo telefone 0800-770-0423 ou pelo e-mail vestibulares@fgv.br.