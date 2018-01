FGV realiza primeira fase do vestibular para Direito em SP

SÃO PAULO - A Escola de Direito da FGV em São Paulo aplicou no domingo, 13, e terça-feira, 15, as provas de primeira fase de seu vestibular. No primeiro dia, os candidatos fizeram provas de redação, língua portuguesa e língua inglesa. Ontem, os estudantes foram avaliados em artes visuais e literatura, geografia, história e raciocínio lógico-matemático.

Na prova de redação, os candidatos tiveram de escrever uma dissertação sobre o tema "Brasil: um modelo positivo ou negativo para o mundo?", baseada em textos do filósofo Paulo Arantes, do antropólogo Roberto da Matta e do músico Jorge Mautner.

As provas podem ser acessadas no endereço http://cacr.fgv.br/sp/grad/direito?aba=provas.

Este ano, a Direito GV recebeu 1.540 inscrições para o vestibular - o que representou um avanço 4,6% na comparação com 2010. Ao todo, são 50 vagas em disputa. O curso funciona em período integral.

Segunda fase

A segunda fase do vestibular será realizada de 12 a 16 de dezembro. Os candidatos vão participar de um exame oral, com duração máxima de 1h30. Os estudantes poderão consultar o local e horário da prova no site www.fgv.br/processoseletivo a partir do dia 9 de dezembro.

Nesta etapa, os candidatos deverão discorrer sobre um tema escolhido pelo examinador no início do exame. Serão avaliadas competências como capacidade de expressão, apresentação individual, trabalho em grupo, raciocínio, argumentação e apresentação verbal.

As provas serão aplicadas em São Paulo, no prédio da escola de Administração, em Campinas e em Ribeirão Preto.

O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 23 de dezembro.