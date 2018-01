FGV prepara cursos específicos para esse público A Fundação Getulio Vargas (FGV) criou um programa responsável por personalizar cursos para trainees de acordo com a demanda das empresas. O FGV in company oferece cursos e treinamento para esses jovens focado no modelo de negócio da empresa. A diretora do FGV in company, Goret Pereira Paulo, informa que há programas voltados ao mercado financeiro, varejo, indústria, transportes, "com foco na estratégia da empresa".