FGV Online concorre a prêmio de 'conteúdo mais envolvente'

O FGV Online concorre, pelo segundo ano consecutivo, ao OCW People's Choice Awards, uma premiação das melhores iniciativas dentro do Open Course Ware Consortium, conconsórcio internacional de educação aberta. Em 2011, o FGV Online já havia ganho na categoria de 'programas mais inovadores e de vanguarda'.

Agora, a indicação é para a categoria que escolhe os 'conteúdos mais envolventes' (Most Engaging Resources), concorrendo com dois gigantes do setor de educação à distância: o iTunesU, aplicativo educacional da Apple, e a Khan Academy, organização que fornece videoaulas gratuitas na internet por meio de um canal no Youtube que já recebeu mais de 150 milhões de acessos.

O FGV Online, única instituição de língua não inglesa no prêmio, concorre pelos 41 cursos gratuitos que oferece em seu portal, como, por exemplo, os cursos de finanças pessoais e como investir na bolsa de valores. Desde 2008, os cursos já tiveram cerca de 13 milhões de acessos e mais de 2 milhôes de pessoas já obtiveram a declaração de participação, concedida para quem realiza um teste online após todas as aulas e consegue pelo menos nota 7 como pontuação.

Para o diretor executivo do FGV Online, Stavros Xanthopoylos, essa indicação é altamente significativa para o ensino à distância no Brasil. "Só por estarmos indicados com esses dois concorrentes já significa que o nosso modelo pedagógico é vencedor", diz.

A votação é aberta ao público e termina dia 31 de agosto, quando serão anunciados os vencedores da dez categorias. É possível saber mais sobre o prêmio e votar na categorias pelo endereço http://education-portal.com/articles/Education-Portalcom_Peoples_Choice_Awards_Nominees.html .