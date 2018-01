FGV Online bate Khan Academy e iTunesU em prêmio internacional

A Fundação Getulio Vargas venceu nesta quarta-feira, 12, a Khan Academy e o iTunesU no principal prêmio global para ensino online gratuito, patrocinado pelo Education-Portal.com americano, um dos maiores sites de educação do mundo. A FGV Online bateu os outros dois finalistas na votação popular da categoria Most Engaging Resource (Recurso Mais Atraente). A premiação principal, de Melhor Experiência para o Usuário, ficou com o Museu Americano de História Natural. Participaram da votação online mais de 20 mil pessoas em todo o mundo.

“Quando soube que o resultado tinha saído, minha primeira reação foi: ‘Deixa eu ver para qual dos outros dois eu perdi’”, brincou Stavros Xanthopoylos, diretor-executivo da FGV Online. “É um reconhecimento incrível ao nosso modelo de e-learning, porque batemos projetos que têm dezenas de vezes mais acessos que nós em uma categoria que avalia a qualidade do material, a capacidade que ele tem de prender o aluno.”

Lançada em julho de 2008, a FGV Online oferece 41 cursos gratuitos nas áreas de atuação direta da fundação, como Administração, Economia, Direito, ou de unidades como o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), que coordena cursos livres de Sociologia e Filosofia. Desde o início das atividades, a FGV Online já registrou mais de 13 milhões de acessos e tem uma base de 4,5 milhões de pessoas cadastradas.

Entre os vencedores de outras categorias da premiação do Education-Portal.com estão o MIT OpenCourseWare, iniciativa pioneira de ensino online do Massachusetts Institute of Technology (Melhores Videoaulas), o programa de cursos abertos da Universidade de Michigan (Recurso Mais Acessível) e o Coursera, startup de professores de universidades de ponta americanas, como Stanford, que está revolucionando a oferta de conteúdo educacional na web (Novidade no Mundo da Educação Gratuita Online).