FGV lança mais de 50 cursos a distância

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou, neste ano, 53 cursos online. O programa de educação a distância da FGV terá Administração, Direito, Finanças, entre outros, com até 30 horas de duração.

Os cursos são considerados de extensão, e o único requisito para participar é ser graduado. As inscrições estão abertas até esta quarta-feira (7). As aulas começam no dia 26.

Os cursos do FGV online foram inaugurados há uma década. A instituição tem uma graduação online (Tecnologia), além de cursos de pós e atualizações pela internet. As aulas online são mais baratas que as presenciais, e os preços estão indicados no site da institução.