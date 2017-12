FGV, Fatec e UFSCar realizam vestibular neste domingo

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Faculdade Técnica de São Paulo (Fatec-SP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aplicam neste domingo provas do vestibular 2010.

No caso da FGV, os candidatos à Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EASP) farão testes nos períodos da manhã e tarde. Das 8h30 às 12h30, o candidato realizará as provas discursivas e, das 14h às 18h, será a vez dos testes de múltipla escolha. Os portões serão fechados às 8h15 e às 13h45. Também ocorre amanhã a segunda fase do vestibular para o curso de Economia da FGV-SP. O resultado do processo seletivo será divulgado em 9 de janeiro.

O exame da Fatec-SP ocorre às 13h30 deste domingo, com duração de quatro horas. O gabarito oficial deve ser divulgado a partir das 18h, enquanto a primeira lista de convocação deve ser apresentada em 18 de janeiro.

Já as provas da UFSCar serão aplicadas em duas etapas, amanhã e na segunda-feira. Nos dois dias, os portões serão fechados às 13h. As provas serão realizadas nas cidades de Araras, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. A divulgação da primeira lista de aprovados está marcada para 18 de fevereiro.