FGV-EESP e PUC-SP realizam vestibular neste domingo

A primeira fase do vestibular da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas de São Paulo será realizada neste domingo, 2. Desde as 8h30, os candidatos resolvem 75 questões de múltipla escolha de matemática, biologia, história e geografia. A primeira parte do exame encerra-se às 12h30. No período da tarde, entre 14 horas e 18 horas, os estudantes terão de resolver 60 questões de múltipla escolha das seguintes disciplinas: inglês, física, química e língua portuguesa. Serão oferecidas 60 vagas para uma turma em turno integral (manhã e tarde).

O gabarito e a lista dos classificados para a segunda fase serão divulgados no dia 10 de dezembro. A segunda fase será no dia 16 de dezembro.

PUC-SP

O vestibular unificado da PUC-SP também será aplicado neste domingo, 2. O exame acontece em meio a uma crise institucional da universidade, desencadeada pela nomeação da professora Anna Cintra como nova reitora da PUC-SP. Atualmente, alunos e professores estão em greve. Apesar do momento conturbado, não devem ocorrer intervenções que atrapalharão o exame. De acordo com os grevistas ouvidos pelo Estadão.edu, os alunos farão uma "mobilização silenciosa" em alguns locais de prova e também "panfletagem".

O exame tem início previsto para as 14 horas. O candidato deverá comparecer ao local de prova às 13 horas. O ingresso será permitido até às 13h45, quando serão fechados os portões. Não serão admitidos retardatários e o candidato não poderá prestar exame fora do local designado. A prova terá duração de 5 horas, com início previsto para 14 horas. O candidato deve, obrigatoriamente, permanecer na sala pelo tempo mínimo de 3 horas a partir do início da prova.

Para a realização do exame, é preciso estar munido de cédula de identidade original, lápis preto, caneta (azul ou preta) - preferencialmente transparentes - e borracha e régua, sem qualquer outro acessório.

Participam deste vestibular, junto com a PUC-SP, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema), a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (Fehiae), a Faculdade Santa Marcelina (FASM) e as Faculdades Integradas Rio Branco (FRB). A primeira chamada será divulgada no dia 19 de dezembro.