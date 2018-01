FGV-EESP aplica vestibular neste domingo

Os candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-EESP) fazem prova neste domingo, 16. O exame será dividido em dois blocos, com três provas discursivas: das 8 horas às 10 horas, os estudantes deverão responder às questões de matemática e, das 10h30 às 13 horas, as questões de língua portuguesa e também fazer uma redação. O número de questões por prova não é divulgado.

Nesta etapa da seleção, as avaliações serão aplicadas a todos os convocados no prédio da FGV em São Paulo (Rua Itapeva, 432 - Bela Vista). Os portões dos prédios estarão abertos às 7h e serão fechados às 7h45. O candidato que comparecer após o fechamento dos portões estará eliminado da seleção. Para a realização do exame, é preciso apresentar cédula de identidade (RG) ou registro nacional de estrangeiros (RNE) originais, junto ao cartão de confirmação de inscrição.

São oferecidas 60 vagas para uma turma em turno integral. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 7 de janeiro, a partir das 18 horas, no site da FGV Vestibular.