FGV-Direito divulga caderno de provas do segundo dia da primeira fase

A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) divulgou, na tarde desta quinta-feira. 15, os cadernos das quatro provas do segundo e último dia do vestibular para o curso de Direito. No total, estão inscritos 2.060 candidatos que vão disputar as 60 vagas do curso com início previsto para o primeiro semestre de 2013.

Os exames de história, geografia, raciocínio lógico-matemático e artes e questões contemporâneas começou às 14h e teve quatro horas de duração. O índice de abstenção dessa etapa não foi divulgado. No primeiro dia de provas, que ocorreu no último domingo, 11, 31,5% dos inscritos não realizaram o exame.

Os cursinhos pré-vestibulares Anglo e CPV divulgaram na última noite uma correção comentada das questões do segundo dia de provas. A lista de aprovados será divulgada pelo site www.fgv.br/processoseletivo a partir das 18h do dia 5 de dezembro.

A segunda fase, que consiste em um exame oral, acontece entre os dias 10 e 14 de dezembro, exclusivamente em São Paulo. Os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para participar da segunda em data e hora determinados pela coordenação do vestibular, sem possibilidade de reagendamento. A lista dos convocados em primeira chamada e da lista de espera será publicada em 21 de dezembro.