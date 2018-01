FGV: Curso combina Humanidades e gestão

Com as necessidades cada vez mais complexas do governo, cresce a demanda por profissionais especializados em administração pública. Na Fundação Getulio Vargas (FGV), o foco na área faz parte da própria história da instituição. O curso de graduação em Administração Pública de São Paulo é oferecido há mais de 50 anos, com o diferencial de combinar os conhecimentos de humanidades com instrumentos de gestão.

De acordo com o coordenador do curso, Fernando Abrucio, a graduação também tem característica interdisciplinar: “mistura Ciência Política, Direito, Economia e uma grande carga de Relações Internacionais”.

Embora o curso desenvolva o conhecimento conceitual, a experiência não é deixada de lado na graduação. Segundo Abrucio, os alunos têm possibilidades de imersão para compreender as políticas públicas em diferentes esferas. “Os estudantes ficam um tempo no governo federal, em Brasília, trabalham em cidades do interior e também viajam para fora do País.”

Neste ano, os alunos da graduação se dividirão em grupos para estudar durante um mês em países da América Latina.

Os egressos de Administração Pública têm um campo variado de atuação: podem trabalhar em organizações não governamentais (ONGs), no governo - por meio de cargos comissionados ou concursos - e em organismos internacionais. Também há oportunidades em empresas privadas, cada vez mais interessadas em estreitar o diálogo com o setor público.

Senso crítico

“Sempre achei que eu era insatisfeito com vários aspectos políticos e buscava uma carreira que refletisse a minha vontade de mudança. O curso é bem abrangente: trata de questões do Brasil, desde uma perspectiva sociológica até uma visão mais prática da administração pública. A grade deixa você com vontade de estudar. Além disso, é a única graduação que conheço em que a gente faz três viagens obrigatórias. O curso joga os alunos no mercado com senso crítico e abre muitas possibilidades de trabalho.” (Henrique Pimentel, estudante de Administração Pública)

SERVIÇO:

OUTROS CURSOS: Administração de Empresas INSCRIÇÃO: encerrada TOTAL DE VAGAS: 250 DATA DA PROVA: 31/5 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 1º/7 MENSALIDADE : R$ 3.350 SITE: www.fgv.br