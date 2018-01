FGV aplica vestibular para Administração em SP

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eaesp-FGV) realizou vestibular para ingresso no segundo semestre neste domingo, 5. Os candidatos responderam a questões de múltipla escolha e provas discursivas. São oferecidas 200 vagas.

No blog do Estadão.edu (http://blogs.estadao.com.br/ponto-edu/), você encontra gabaritos e resoluções comentadas de cursinhos pré-vestibulares.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela manhã, foram aplicadas as quatro provas do módulo objetivo, compreendendo matemática; língua portuguesa, literatura e interpretação de textos; língua inglesa e interpretação de textos; e Humanas (história, geografia e atualidades). Ao todo, os estudantes fizeram 60 questões do tipo teste.

À tarde, os candidatos responderam à prova discursiva de matemática aplicada e escreveram uma redação em língua portuguesa.

A resolução oficial da prova de matemática aplicada do módulo discursivo e o gabarito do módulo objetivo serão divulgados na quarta-feira, 8, às 18h, no site do processo seletivo (http://www.fgv.br/processoseletivo/).

O resultado do processo seletivo sai dia 2 de julho.