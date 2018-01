FGV abre inscrições para vestibular na segunda-feira

A Fundação Getulio Vargas abre na segunda-feira, 11, as inscrições para os vestibulares dos cursos de graduação em Administração, Direito e Economia, oferecidos em São Paulo e no Rio, e em História e Ciências Sociais, com turmas apenas no Rio.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.fgv.br/vestibular. No site, os candidatos podem acessar os editais de cada curso, assistir a uma aula-convite e conhecer as instalações da FGV em um passeio virtual guiado por alunos. É possível ainda assistir a vídeos em que alunos, pais, ex-alunos, professores e profissionais de RH falam sobre as vantagens de estudar na fundação. Os candidatos podem ainda, por meio da página do vestibular FGV no Facebook (www.facebook.com/vestibularfgv), encarar desafios propostos por algumas das maiores empresas do Brasil e concorrer a prêmios exclusivos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As provas das escolas do Rio serão aplicadas em 30 de outubro e as de São Paulo, conforme o calendário abaixo. Este ano, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo oferecerá vagas também para o curso de Administração Pública. As inscrições para o curso de Administração Pública em São Paulo estarão abertas a partir do dia 15 de julho, sexta-feira. No Rio, as inscrições estarão abertas até o dia 3 de outubro e em São Paulo, até o dia 17 de outubro.

Os interessados têm até as 18h de 19 de agosto para aproveitar as condições especiais na taxa de inscrição e pagar apenas R$ 75. Após esse horário, o valor passará para R$ 150. Os alunos da rede pública do Rio têm até o dia 26 de setembro para solicitar a isenção da taxa de inscrição, mediante comprovação por documentos. Em São Paulo, os documentos podem ser entregues até o fim do prazo de inscrições, no dia 17 de outubro.

Enem. No Rio, a FGV dedicará 18% das vagas do vestibular para os candidatos que tiverem notas iguais ou superiores a 80% da nota máxima, tanto nas provas objetivas quanto na redação do Enem. O valor da inscrição para participar do processo seletivo com base no resultado do exame será de R$ 10, no período de 11 de julho até as 18h do dia 3 de outubro. Para concorrer, os candidatos poderão se inscrever nos dois meios de ingresso – vestibular e Enem – ou somente em um dos processos. Se a opção for participar simultaneamente dos dois, será necessário pagar as duas taxas de inscrição.

Vagas oferecidas

Rio – 50 em Administração; 50 em Ciências Econômicas; 50 em Ciências Sociais; 50 em História; e 50 em Direito.

São Paulo – 200 em Administração de Empresas; 50 em Administração Pública; 50 em Ciências Econômicas; e 50 em Direito.

Datas das provas do vestibular

Rio - todos os cursos - 30 de outubro

São Paulo - Administração de Empresas e Administração Pública - 11 de dezembro

São Paulo - Economia - 1.ª fase – 4 de dezembro / 2.ª fase – 18 de dezembro

São Paulo - Direito - 1.ª fase – 13 e 15 de novembro / exame oral – a ser agendado entre 12 e 16 de dezembro

Mais informações: 0800 770 0423 ou vestibulares@fgv.br