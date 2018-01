Festa em Itaú de Minas pela colocação da escola na pesquisa do Ideb

“Para nós, o que faz a diferença é que temos o compromisso com a aprendizagem, enquanto muitas escolas se preocupam apenas em ensinar. Realmente nos importamos se o alunoestá aprendendo”, diz ela. E para fazê-los aprender a ler e escrever bem, só com muita leitura.

Todos os dias, na entrada dos turnos da manhã e da tarde, os estudantes lêem trechos de livros para os colegas no pátio, ao microfone, uma iniciativa que começou em 2009 e foi fundamental, segundo a diretora, para incentivar o hábito. No início, eles apenas ouviam a leitura de histórias. “Com o tempo, foram se interessando em ter mais acesso aos livros e hoje eles lêem para nós com desenvoltura”, afirma Maria Flávia. Ela destaca também o uso intensivo da biblioteca e os cantinhos da leitura em sala de aula como importantes no aprendizado.

Aluna do terceiro ano da escola, Isadora Santana, 8 anos, diz que é apaixonada pelos livros. “Gosto dos grandes, de contos. Sempre levo para casa e, antes de dormir, leio bastante, uns quatro por semana”, conta. Sobre a escola Carmélia Dramis Malaguti, ela é só elogios. “O clima é alegre, as professoras brincam muito com a gente e a diretora também é muito divertida. E eu adoro a leitura no pátio”, afirma. Isadora quer ser médica quando crescer.

A dona de casa Silvana Magalhães Alves se mudou com a família de Belo Horizonte para Itaú de Minas há dez meses e matriculou o filho de 11 anos, que é especial, na Malaguti. Diz que está impressionada com a evolução dele na leitura. “Ele tem uma atenção muito grande das professoras, e as salas não são tão cheias”, afirma.

Em maio de 2012, a ONG Todos pela Educação divulgou um ranking, com base nos dados da Prova Brasil, no qual Itáu de Minas aparece como a segunda melhor do país em percentual (48%) de alunos que dominam o conteúdo de suas séries, atrás de outra cidade mineira, São Tiago, com 49%