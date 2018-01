Fernando Reinach fecha ciclo de debates do Estadão.edu

O ciclo de debates do suplemento de educação Estadão.edu chega ao fim nesta sexta-feira, com a participação do biólogo e colunista do Estado Fernando Reinach. O evento tem entrada gratuita e começa às 12h30, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.703).

Reinach tem uma carreira de sucesso no meio acadêmico e corporativo. Fez várias pós-graduações no exterior, como um PhD pela Universidade Cornell, nos EUA. Participou da pesquisa pioneira do genoma no Brasil e criou a primeira empresa especializada de teste de DNA. Também foi diretor de Novos Negócios do Grupo Votorantim.

Inspirado na seção Coisas Que Eu Queria Saber aos 21, do Estadão.edu, o evento marca a 2.ª edição do Encontros Estadão & Cultura. O ciclo começou na quarta-feira com o debate entre o economista Eduardo Giannetti da Fonseca e a consultora de gastronomia Ana Soares. Na quinta-feira, participaram o escritor Milton Hatoum e a executiva Denise Damiani.

