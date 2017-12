Feira tem atrações para estudantes recém-formados e empreendedores

Mais do que números grandiosos, a Expo Ciee, que chega neste ano à 17.ª edição, tem como característica a oferta de oportunidades diversas aos jovens. O vestibulando pode saber quais são as melhores profissões, o empreendedor tem a chance de aprender como abrir uma empresa e o universitário e/ou recém-formado terá acesso a ferramentas para se destacar na entrevista e conseguir o primeiro emprego.

As palestras passaram de 80, no ano passado, para 100 neste ano. Já o lounge internacional, criado em 2013, terá mais expositores. "São várias oportunidades, desde intercâmbio, passando por trabalho social fora do País e bolsas para estudar no exterior", conta a supervisora de feiras do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Joyce Passos.

Durante a feira, serão ofertadas 5 mil vagas de estágio e 2 mil de aprendizado. Para participar do processo seletivo, os estudantes precisam ir no CiberCiee e fazer um novo cadastro ou atualizar o já existente. Durante a feira, haverá o encaminhamento dos candidatos para vagas na Prefeitura de São Paulo e no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os jovens que participarem da Expo Ciee também terão preferência no encaminhamento para as vagas da instituição durante o período de seis meses. A recomendação dos organizadores é que os estudantes pesquisem antes quais são os mais interessantes, entre os 70 expositores presentes, para visitar. "No site, há uma planta do evento. Os visitantes podem se guiar para ir direto às empresas que pretendem conhecer ", diz Joyce.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço. Expo Ciee: 25, 26 (das 10h às 20h) e 27 de abril (das 10h às 18h). Bienal do Parque do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 3, São Paulo. Entrada gratuita; www.ciee.org.br/expociee/