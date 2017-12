Feira em São Paulo tira dúvidas sobre cursos internacionais de MBA

Quem está interessado em cursar um MBA no exterior, mas ainda tem dúvidas sobre o programa e o processo de admissão, poderá tirá-las diretamente com ex-alunos e membros de universidades estrangeiras. Essa é a proposta do Access MBA, promovido por instituições internacionais em São Paulo, no dia 7 de março.

Além de ex-alunos, estarão no evento diretores de departamentos de admissão, que farão reuniões individuais de cerca de 20 minutos com os participantes pré-selecionados.

Também será possível assistir a painéis de discussão com as escolas e alguns ex-estudantes. Consultores da organizadora do evento também se colocarão à disposição para dar aconselhamento a quem pretende participar de um processo seletivo.

Para se inscrever, é preciso preencher um formulário em inglês e cuidadosamente, pois os dados serão utilizados em uma triagem para indicar com quais universidades o candidato poderá conversar durante o evento. Entre as possibilidades, estão a IESE Business School, da Universidade de Navarra, e a KATZ Graduate School of Business, da Universidade de Pittsburgh.

Nesta etapa, o inscrito poderá escolher, por exemplo, quais são os países e universidades que tem interesse em conhecer ou estudar. Também deverão indicar em qual etapa de encaminhamento para fazer um MBA estão - se já estão participando de um processo de admissão ou se apenas estão em busca de mais informações sobre cursos.

Os requerimentos serão avaliados por uma equipe de dez profissionais, que entrará em contato com o interessado para informá-lo sobre sua agenda.

A feira começa às 9h30 e terá, além das reuniões individuais, workshops e um debate sobre competição e mercado brasileiro com a Bentley University Graduate School of Business, a European University e a SDA Bocconi.

As inscrições estão abertas pela internet.

SERVIÇO

ACCESS MBA EVENT

São Paulo

Tivoli São Paulo - Mofarrej

Alameda Santos, 1437 - Perto do metrô Trianon Masp.

Informações e inscrição no site.