Feira do estudante oferece 5 mil vagas de estágio em São Paulo

Com entrada gratuita, a 18.ª Feira do Estudante - Expo Ciee 2015, evento em São Paulo dedicado à capacitação e inclusão de jovens no mercado de trabalho, oferece 5 mil vagas de estágio e 2 mil de aprendizagem. A programação inclui ainda cem palestras ministradas por especialistas sobre carreira, capacitação, empreendedorismo, estágio e cidadania.

São 80 expositores do evento, entre instituições de ensino - como USP, Metodista, Insper e Faculdade Zumbi dos Palmares - empresas e órgãos públicos. Nesta edição, destaca-se o tema de intercâmbio, com mais expositores do que nos anos anteriores.

A expectativa é de cerca de 65 mil visitantes, que poderão se cadastrar para oportunidades no mercado de trabalho, participar de oficinas de capacitação e simulações de dinâmica de grupo, entre outras atividades.

Nas outras edições, o evento atraiu tanto estudantes do ensino médio e técnico quanto de nível superior. O público, de faixa etária entre 16 e 24 anos, veio principalmente da capital paulista e das cidades próximas.

É possível se inscrever antes ou durante o evento, realizado na Bienal do Ibirapuera. Os organizadores recomendam imprimir a credencial em casa, mas quem não conseguir pode se credenciar na entrada.

18ª Feira do Estudante - Expo Ciee 2015

ONDE: Bienal do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo)

QUANDO: 29, 30 e 31/5 - na sexta-feira e no sábado: das 10 às 20 horas; no domingo, até as 18 horas

SITE: www.ciee.org.br/expociee