Feira de Profissões da USP termina neste sábado

Estadão.edu, com informações do portal da USP,

SÃO PAULO - Começou ontem e termina neste sábado, 4, a 6.ª Feira de Profissões da USP, destinada a dar informações a alunos do ensino médio, vestibulandos e professores sobre cursos oferecidos pela universidade. Os visitantes têm direito a orientação profissional gratuita, do Instituto de Psicologia, e poderão esclarecer suas dúvidas com professores e funcionários vindos de quase todas as unidades da instituição. A feira abre às 9h e encerra às 17h.

O evento está sendo promovido no Centro de Práticas Esportivas da universidade (Cepeusp) da Cidade Universitária, no Butantã, zona oeste. Os visitantes recebem material informativo, assistem a experimentos científicos e conhecem ferramentas que fazem parte do cotidiano cursos de graduação da USP. Também são realizadas atividades esportivas, além de um "Show da Física" com duas sessões diárias.

O público pode aproveitar para fazer passeios de cerca de um hora nos museus e áreas do câmpus. Os visitantes têm à disposição um ônibus com monitores para explicar a história da USP e da criação da universidade, além de receber informações sobre cada unidade de ensino e pesquisa.

Além dos estandes dos cursos, o Centro Paula Souza também está presente no evento para divulgar os cursos técnicos das Etecs e Fatecs. A Marinha do Brasil mostra o projeto de submarino nuclear e oferece oficinas de nós para os visitantes.

Ontem, na abertura do evento, a pró-reitora de Cultura e Extensão, Maria Arminda no Nascimento Arruda, destacou a importância do evento para os jovens que buscam escolher uma carreira. “Os dados da Pró-Reitoria de Graduação mostram que é a partir da feira que muitos alunos das escolas públicas passam a ter noção do que acontece na USP”, diz a professora. “Nosso objetivo é oferecer um ensino de qualidade e democrático, socialmente falando.”

Vestibular

Um espaço tira dúvidas sobre o vestibular 2013 da Fuvest. Lá, é possível obter informações sobre inscrições do Programa de Avaliação Seriada (Pasusp), abertas até o dia 15.

No ano passado a Feira de Profissões recebeu cerca de 38 mil pessoas. Os interessados em participar devem fazer inscrição, gratuita, pelo site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU).

O Cepeusp fica na Praça 2, Prof. Rubião Meira, 61, módulos 1 e 2, na Cidade Universitária. Mais informações pelos telefones (11) 3091-3513, 3091-3511 ou pelo email uspprofi@usp.br.