Feira de Profissões da USP começa na próxima quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, 2, a Feira de Profissões da USP, uma oportunidade para estudantes conhecerem disciplinas, grade curricular, duração, estágios e mercado de trabalho dos cursos oferecidos pela universidade. O evento vai até o próximo sábado, 4.

A feira vai reunir expositores de todas as unidades de ensino dos seis câmpus da USP: São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos. São esperados 40 mil visitantes circulando por ela nos três dias.

Professores, alunos e funcionários da universidade foram treinados para tirar as dúvidas dos visitantes, distribuir material informativo, realizar experimentos científicos e apresentar ferramentas que ilustram o cotidiano das principais áreas de formação que a USP oferece.

Além de conversar com os expositores, o público poderá realizar passeios de aproximadamente 60 minutos aos museus e espaços existentes no campus da Cidade Universitária por meio do Giro Cultural, um novo Programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU). Para isso, os visitantes terão à disposição um ônibus com monitores para explicar a história da USP e da criação do campus, e receber informações sobre cada Unidade de Ensino e Pesquisa que está sediada neste local.

Nesta edição, ainda serão feitas dinâmicas de orientação vocacional, desenvolvidas pelo Instituto de Psicologia da USP. A inscrição para a participação é feita no estande do Instituto.

A universidade também vai oferecer um espaço para esclarecer dúvidas sobre o vestibular 2013 da Fuvest. Neste local, vai ser possível solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, cujo prazo se encerra no dia 3 de agosto, e ter informações sobre as inscrições para o Programa de Avaliação Seriada (Pasusp), que estão abertas até 15 de agosto.

As atividades vão das 9h às 17h, no Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp), na Cidade Universitária, zona oeste da capital. Quem deseja visitar o evento pode se inscrever gratuitamente na página da Feira de Profissões.