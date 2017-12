Feira de intercâmbio reunirá no Rio escolas de dez países

O Salão do Estudante, uma das maiores feiras de intercâmbio educacional do país, realizará sua décima sétima edição nesta sexta-feira, 12, no Rio de Janeiro. O evento reunirá escolas, cursos de idiomas e universidades de dez países, além de agências de intercâmbio, com o objetivo de aproximar o jovem brasileiro das instituições estrangeiras. Veja também: Vai fazer um intercâmbio? Confira as dicas Na feira, o aluno poderá conversar com representantes das escolas estrangeiras, entregar seu currículo e até aproveitar para fazer matrícula nessas instituições. Os estudantes que visitarem a feira, no Hotel Sofitel, em Copacabana, poderão conhecer escolas dos Estados Unidos, da Inglaterra, Alemanha, do Canadá, da Irlanda, Espanha, Suíça, Holanda, do Japão e da Austrália. "Quando o estudante vai à agência de viagens, o agente até vai passar as informações sobre o curso no exterior. Mas a chance de falar diretamente com um representante da escola é uma oportunidade diferenciada", disse a gerente do Salão do Estudante, Luhana Madeira. O salão está sendo realizado em várias cidades brasileiras. São Paulo recebeu o primeiro e maior evento, entre os dias 6 e 7 de março, que reuniu 86 instituições estrangeiras de 20 países. Cerca de 18 mil estudantes foram ao salão paulista. Depois do Rio de Janeiro, o Salão do Estudante passará pelas cidades de Curitiba (dia 14), Porto Alegre (16) e Florianópolis (18). As informações sobre a feira poderão ser obtidas no site da feira de intercâmbio.