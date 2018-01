Feira de intercâmbio em SP reúne 68 instituições de ensino do Canadá

São Paulo vai receber neste fim de semana, dias 24 e 25 de setembro, a maior feira sobre intercâmbio no Canadá já realizada no Brasil. Ao todo, 68 instituições de ensino daquele país vão apresentar seus cursos aos visitantes do evento, organizado pelo Consulado Geral do Canadá no Hotel Renaissance, na região central da capital. A feira Imagine Estudar no Canadá vai reunir representantes de escolas de idiomas e de todos os níveis da educação formal - do ensino fundamental à pós-graduação -, além de cursos técnicos.

A entrada no evento será gratuita. Os interessados em visitar a feira podem se cadastrar no site http://www.imagineestudarnocanada.com.br. Ao chegar ao hotel, basta retirar o crachá de identificação. Quem preferir pode fazer o cadastro no local. Os organizadores esperam receber 6 mil pessoas nos dois dias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de conhecer as instituições de ensino, na feira será possível tirar dúvidas sobre os procedimentos necessários para estudar no Canadá - qual visto tirar, por exemplo. Haverá ainda palestras e atividades culturais para que os interessados conheçam melhor como é a vida no país mais ao norte do continente americano.

Vantagens

Segundo a vice-cônsul do Canadá no Brasil, Heather Bystryk, a maior vantagem de estudar em seu país é o custo. Para fazer um curso de graduação, por exemplo, o aluno paga entre 17 mil e 30 mil dólares canadenses por ano - o valor já inclui despesas com hospedagem e alimentação. O Canadá também é o país ideal para se aprender inglês ou francês, diz Heather. "Somos especialistas em ensino de línguas, porque somos um país bilíngue."

Para Heather, os brasileiros se sentem em casa no Canadá pelo viés multicultural comum aos dois países. "Todo mundo tem uma família que veio de outro país, como vocês do Brasil", afirma. A vice-cônsul estima em 3 mil o número de brasileiros estudando no Canadá. Mas quem faz cursos com menos de seis meses de duração não precisa de visto de estudante - basta o de turismo. Por isso, podem ser 16 mil os brasileiros que foram para lá em busca de desenvolvimento pessoal e profissional.

A lista completa das escolas e universidades presentes na feira está disponível no site do evento (http://www.imagineestudarnocanada.com.br/expositores).

Serviço

Feira Imagine Estudar no Canadá

Entrada gratuita

Dias 24 e 25 de setembro, das 14h às 19h

Hotel Renaissance – Alameda Jaú 1.620 (esquina com a Rua Haddock Lobo) - São Paulo/SP

Mais informações no site www.imagineestudarnocanada.com.br ou pelo telefone (11) 3588-1020