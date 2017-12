Feira Brasil Game Show divulga finalistas na categoria jogos educativos

Estadão.edu, com Josê Angelo Santilli, do Portal da Unesp,

Os jogos educativos Contra a Dengue e Ludo Primeiros Passos, criados pelo Ludo Educa Jogos, projeto ligado à Fapesp e ao CNPq, são finalistas da categoria no festival da Brasil Game Show, importante feira de jogos que será realizada entre os dias 11 e 14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. O terceiro finalista é a plataforma OJE - Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, desenvolvida a pedido da Secretaria da Educação de Pernambuco. Os vencedores serão divulgados no dia 11.

Contra a Dengue ensina práticas para erradicar o mosquito causador da doença, em que um personagem tem de passar por fases, eliminando o inseto inimigo, com diferentes desafios e cenários em cada etapa. Públicos de várias idades podem jogar.

Já o Ludo Primeiros Passos, lançado há apenas 3 meses, é voltado para a alfabetização. Há um tabuleiro em formato de estrada em que o jogador precisa completar desafios para conduzir seu carro. Um banco de 180 imagens aumenta o desafio para as crianças.

“Nossa mais importante meta é promover a difusão de conhecimento com o uso dos jogos educativos, mas ficamos muito felizes e orgulhosos em participar e obter sucesso em premiações na área”, diz o coordenador geral da Ludo Educa Jogos, o professor Elson Longo, do Instituto de Química (IQ) da Unesp de Araraquara.

Por sua vez, a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação é um serviço educacional oferecido pela Secretaria da Educação de Pernambuco que visa a estimular os processos de aprendizagem entre estudantes e professores através do diálogo e da diversão. Criada em 2008 e evoluindo a cada ano, trata-se de uma plataforma de jogos de diversos temas, enigmas e um wikigame, jogo que exige competências interpretativas na leitura. O principal público é dos últimos anos do ensino fundamental até o ensino médio.

“A plataforma da OJE é uma rede social e é uma aventura. A gente tem jogos que usam as mecânicas consagradas de games, adaptando para a educação escolar”, diz o professor Luciano Meira, consultor da Joy Street e do projeto.

O Ludo Primeiros Passos e o Contra a Dengue foram idealizados e realizados em parceria entre o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos (CMDMC), da Fapesp, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN), do CNPq. Já a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, com cerca de 5 mil usuários cadastrados online, teve tecnologia desenvolvida pela empresa pernambucana Joy Street.