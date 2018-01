FEI: Automação em foco

O Centro Universitário da FEI, com sede em São Bernardo do Campo, é uma escola reconhecida pela formação de engenheiros, em oito graduações. De olho nas novas demandas do mercado de trabalho, a FEI lançou em 2009 a graduação em Engenharia de Automação e Controle, com duração de cinco anos.

O curso foi criado para preencher uma lacuna de formação entre as graduações de Engenharia da própria universidade. Os sistemas de automação, presentes em quase todos os processos fabris, envolvem projetos nas áreas de Engenharia Mecânica, Elétrica e de Controle, além de Computação. Quando o trabalho é conduzido por um engenheiro mecânico ou eletricista, o profissional deve aprender os outros temas relativos ao processo, normalmente em uma pós-graduação.

“Até algum tempo atrás, eram empregados engenheiros de outras modalidades nessa área, mas sempre havia uma lacuna de conhecimento. O novo curso oferece todas as disciplinas necessárias para uma formação sólida para atuação competente”, explica o coordenador do curso, Renato Giacomini.

A universidade tem projetos de iniciação científica integrados aos programas de mestrado e doutorado, com bolsas oferecidas pela instituição. “Os alunos também participam de diversos projetos extracurriculares, como a construção e o desenvolvimento de carros de corrida e robôs, o que permite a criação e o aprendizado na prática.”

Atividades extras

“O grande diferencial da FEI é o leque de atividades extracurriculares que a universidade possibilita. Participei do projeto de aeromodelismo, em que projetamos um avião e competimos com turmas de outras faculdades. Na iniciação científica, o aluno aborda um tema por um ano, orientado por um professor. Trabalhei com humanoides, da teoria até a construção. No meio do ano, viajo com um grupo de alunos para a China, com tudo pago pela FEI, para participar da competição mundial de futebol de robôs.” (Vinicius Nicassio Ferreira, aluno de Engenharia de Automação)

OUTROS CURSOS: Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica Química, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Administração, Ciência da Computação INSCRIÇÃO: até 5/6 TOTAL DE VAGAS: 1.579 DATA DA PROVA: 13 e 14/6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 18/6 MENSALIDADE: de R$ 1.114 a R$ 1.928 SITE: www.fei.edu.br