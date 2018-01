FEI abre inscrições para vestibular do meio do ano

O Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana (FEI) abriu hoje as inscrições para o vestibular do meio do ano. As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de junho. Há vagas para Engenharia, Ciência da Computação e Administração.

O período de inscrições segue aberto até 8 de junho. No site da universidade (www.fei.edu.br), o valor é R$ 50. O candidato também pode se inscrever nos campi da FEI e em secretarias de cursos pré-vestibulares por R$ 60.

O câmpus sede do Centro Universitário da FEI fica em São Bernardo do Campo (Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.972). Em São Paulo, o câmpus Liberdade funciona na Rua Tamandaré, 688. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h30.