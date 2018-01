Federal do ABC mantém Enem como forma de seleção

A Universidade Federal do ABC (UFABC) continuará usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério único de acesso aos cursos interdisciplinares da instituição. No ano passado, a universidade já havia feito seu processo seletivo com o resultado do Enem.

Na seleção para ingresso em 2010, usando as notas do Enem 2009, o bacharelado em Ciências e Tecnologia foi o curso mais procurado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu): registrou 16.253 inscrições para 1.500 vagas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ingresso na graduação da Universidade Federal do ABC ocorre, obrigatoriamente, por meio de um dos bacharelados interdisciplinares (Ciência e Tecnologia ou Ciências e Humanidades).

Se o estudante tiver interesse, pode prosseguir seus estudos nos demais cursos de formação específica na graduação ou até buscar o ingresso em uma pós-graduação. A UFABC oferece os seguintes cursos específicos:

Engenharias: Ambiental e Urbana; Aeroespacial; Bioengenharia; Energia; Gestão; Materiais; Informação; Instrumentação, Automação e Robótica.

Bacharelados: Ciências Biológicas; Ciência da Computação; Física; Matemática; Química; Filosofia; Ciências Econômicas; Políticas Públicas.

Licenciaturas: Ciências Biológicas; Física; Matemática; Química; Filosofia.

As inscrições para o Enem estão abertas até o dia 9 de julho, pela internet. As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro.