Federal de Santa Maria desiste de usar nota do Enem

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, desistiu de usar o resultado do Enem para compor 20% da nota final dos candidatos do vestibular 2011. Em nota, a instituição alegou que não foi possível acessar o desempenho dos estudantes no exame até o dia 31 de dezembro de 2010. A reitoria da universidade informou que será cumprido o que estabelece o edital - a nota obtida pelos candidatos no processo seletivo constituirá 100% da pontuação final. As provas do vestibular serão aplicadas entre esta quarta-feira, 5, e sexta-feira, 7.

A universidade ressaltou que pretende considerar o resultado do Enem para compor parte da nota final de seus próximos processos seletivos. "Isso porque consideramos as qualidades que o Exame Nacional do Ensino Médio tem, em essência, malgrado os problemas operacionais que têm ocorrido nas últimas edições", diz o texto da nota.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste vestibular, a UFSM tem 3.500 vagas distribuídas em 97 cursos. Ao todo, na modalidade única, são 26.540 inscritos.

Segundo o Inep, órgão ligado ao MEC responsável pelo Enem, os resultados do exame deverão ser divulgados na primeira quinzena deste mês.