Federação dos Jornalistas aprova volta da obrigatoriedade do diploma

O presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Sérgio Murillo, afirmou que a entidade vai procurar os líderes da Câmara dos Deputados para garantir a continuidade da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que restabelece a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Ele esteve presente à votação da comissão especial que aprovou a matéria nesta quarta-feira, em Brasília.

“Nossa profissão não pode ficar do jeito que está. Vivemos uma situação absurda. Hoje não há critério nenhum para ser jornalista. No Distrito Federal, para ser flanelinha é necessário um registro no Ministério do Trabalho. No caso dos jornalistas, nem isso é preciso”, disse Murillo.

A PEC 386/09 ainda terá de ser aprovada pelo plenário da Câmara em dois turnos, antes de seguir para o Senado, onde outra proposta (PEC 33/09) sobre o mesmo assunto também aguarda votação em plenário – o texto foi incluído pelos líderes na lista de matérias prioritárias.