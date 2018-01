Fatecs recebem inscrição para vestibular

Estão abertas a partir desta segunda-feira as inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo. A seleção, para ingresso no primeiro semestre de 2012, oferece 11.360 vagas em 61 cursos de graduação tecnológica distribuídos em 52 unidades. O prazo para candidatura termina em 8 de novembro e o exame será aplicado no dia 4 de dezembro.

Para concorrer a uma das vagas do vestibular, o candidato dever ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo termina às 15 horas. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

Na inscrição, o candidato pode colocar como segunda opção um outro período do mesmo curso, desde que oferecido na mesma faculdade. Neste ano, houve um acréscimo de 1.110 vagas em relação ao último vestibular do primeiro semestre.

Do total de 61 cursos oferecidos, um é inédito: Agroindústria, nas Fatecs de Capão Bonito e de Piracicaba (40 vagas cada de manhã).

Os candidatos que pediram isenção e redução da taxa de inscrição já podem conferir o resultado da solicitação no site do vestibular.

O manual do candidato, que traz todas as informações sobre o processo seletivo, também está disponível para consulta e download gratuito na página eletrônica do vestibular.

Bônus

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a egressos da rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus. Para ter direito ao bônus, o candidato deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição.

É preciso informar, no momento da inscrição, se o candidato estudou na rede pública. A comprovação de que cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas (federal, estadual ou municipal) será exigida no ato da matrícula por meio da apresentação do histórico escolar ou da declaração escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.